Термодиффузионное цинкование

Оцинковка металла является одним из самых эффективных способов обеспечения антикоррозийной защиты металлической поверхности. Одна из методик, активно применяемая заводом «ЗМК СПБ» — термодиффузионное цинкование, создающее устойчивое и долговременное защитное покрытие. Собственное производство в Санкт-Петербурге металлоконструкций позволяет нам комплексно подходить к вопросу их обработки и защиты от внешних факторов. Мы осуществляем доставку по всей России металлоизделий автомобильным и железнодорожным транспортом, а также предлагаем весь комплекс строительно-монтажных услуг, выполняемых нашими специалистами.

Как проводится термодиффузионное цинкование

Метод термодиффузионного цинкования заключается во взаимной диффузии металлической поверхности и наносимых на неё молекул цинка. Нанесение производится при температуре от 400 до 470 °С, благодаря чему порошкообразные легирующие вещество составляет одно целое с металлической поверхностью, надёжно защищая его от коррозии, вызываемой влагой, воздействием солей и кислорода.

Данная технология является практически безотходным производством, позволяет наносить защитное покрытие равномерно по всей поверхности изделия. После обработки на металле появляется шероховатое светло-серое покрытие, состоящее из железоцинковой d-фазы с содержанием 7–10% железа. Преимущества такой технологии очевидны:

коррозионная стойкость в 2–4 раза выше, чем у гальванического или горячего цинкования;

подходит для обработки изделий из углеродной стали, конструкционных сталей низколегированных сталей и чугуна;

при толщине защитного покрытия всего порядка 30 мкм обеспечивается его коррозионная стойкость на протяжении 25 лет;

среднее время цинкования изделий составляет всего час, что является одним из наиболее быстрых способов защитной обработки металлов;

цинковый слой ложится на поверхность деталей абсолютно равномерно, чего невозможно добиться при горячем цинковании в ваннах или холодном цинковании в безвоздушных камерах;

поскольку при таком способе обработки применяется замкнутый цикл использования сырья при отсутствии газовых и пылевых выбросов, отходы производства нулевые, что также положительно отражается на себестоимости цинкования.

Оцинковка металлических поверхностей по этой технологии — относительно новый, но зарекомендовавший себя как один из самых эффективных методов способ антикоррозийной защиты металлов. Эта технология широко используется и позволяет долговременно защитить стальные изделия, трубы, крепёж, фурнитуру, арматуру и элементы металлоконструкций от негативных атмосферных воздействий, агрессивных сред, а также повысить их эксплуатационные характеристики.

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Завод «ЗМК СПБ» предлагает термодиффузионное цинкование металла, а также комплексные услуги металлообработки: резку, рубку, гибку, холодное штампование металла, выполнение токарных и фрезеровочных работ, покраску, сварочно-сборочные работы. Мы выполняем работы любой сложности и в кратчайшие сроки, а наше производство способно удовлетворить любые потребности клиентов в металлопродукции.

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