О НАШЕМ ЗАВОДЕ
ЗАВОД "ЗМК СПБ" относится к одним из крупных производственных площадок изделий из металла. Общая площадь наших цехов составляет свыше 3500 квадратных метров, на которых расположено оборудование нового поколения и эффективные современные линии металлообработки.
Наше производство располагается в Ленинградской области и изготавливает металлоконструкции всех типов, начиная с простых сварных конструкций и заканчивая высокоточными изделиями, производимые на оборудовании с ЧПУ и используемыми на объектах военного и государственного значения.
Нашими приоритетами являются качество продукции, исполнение договорных обязательств в установленные сроки.