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+7 (495) 128-54-32
+7 (495) 128-54-32
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ЗАВОД «ЗМК СПБ»

Собственное производство в Санкт-Петербурге и Москве


о нас

МОНТАЖ И СБОРКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Качественно и с соблюдением сроков

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МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Проведём любые виды работ с металлом

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ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ

Cкользящие, подвижные, направляющие - по сериям и чертежам


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БАРЬЕРНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Дорожные и мостовые - по ГОСТ и СТО

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ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, ОГРАЖДЕНИЯ

Из холодногнутого и горячекатанного профиля

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ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ

С относом от стены, для торцов фонарей - по серии Г-903

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ИЗДЕЛИЯ НА ЗАКАЗ

100% соблюдение чертежей заказчика

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ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ

В короткие сроки автомобильным и железнодорожным транспортом

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Многолетний опыт работы

На рынке металлообработки с 2013 года!

Собственное производство

Работаем по ГОСТ, ОСТ, ТУ или по Вашим чертежам

Высокое качество продукции

Производство оснащено современным высокоточным оборудованием

Доставка по РФ

Привезем и выгрузим в регионы России

Направления производства

О НАШЕМ ЗАВОДЕ

ЗАВОД "ЗМК СПБ" относится к одним из крупных производственных площадок изделий из металла. Общая площадь наших цехов составляет свыше 3500 квадратных метров, на которых расположено оборудование нового поколения и эффективные современные линии металлообработки.
Наше производство располагается в Ленинградской области и изготавливает металлоконструкции всех типов, начиная с простых сварных конструкций и заканчивая высокоточными изделиями, производимые на оборудовании с ЧПУ и используемыми на объектах военного и государственного значения.
 
Нашими приоритетами являются качество продукции, исполнение договорных обязательств в установленные сроки.

Площадь завода

Производственная мощность в месяц

Довольных контрагентов

Поставок на объекты по всей РФ

Наши заказчики

ONLINE - ЗАЯВКА

Наши специалисты свяжутся с Вами для уточнения деталей заказа

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